Тюмень, , 14:32 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 89 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 февраля коронавирусом заразились 31 052 человека. Выздоровели 29 192 человека, скончались 282 пациента с COVID-19 (на пять человек более, чем днём ранее).