Кемерово, , 14:31 — REGNUM В Кемеровской области с 2019 года велась разработка областного бренда. На днях Роспатент зарегистрировал товарный знак «Сделано в Кузбассе». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что решение о присвоении товару знака качества будет принимать Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области.

«Знак «Сделано в Кузбассе» станет сигналом для потребителей, что товар или услуга, которую они собираются приобрести, действительно является качественным, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Маркировать будем только лучшую продукцию. В результате ожидаем увеличения спроса на кузбасские товары, что приведет к росту объёма производства и положительно скажется на экономике региона в целом».

По словам министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета, логотип бренда определили в результате голосования на сайте минпромторга. В настоящее время разрабатываются критерии присвоения товарного знака качества.