Севастополь, , 14:31 — REGNUM Бывший директор государственного бюджетного учреждения «Горсвет» в Севастополе стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере. О возбуждении уголовного дела 25 февраля сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным правоохранительных органов, в октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключило контракт с частной фирмой на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения. Как считают силовики, директор учреждения вступил в сговор с директором фирмы и подписал акт приемки, а затем и перевел деньги, за работы, фактически так и не выполненные. Имущественный ущерб, причиненный учреждению, оценивается в 18 млн рублей.

В отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый в настоящее время отправлен под стражу по решению суда. Также суд принял решение наложить арест на имущество фигуранта дела.