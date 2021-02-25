Ташкент, , 14:31 — REGNUM Бюро принудительного исполнения в Узбекистане заведет индивидуальную пластиковую карту на всех лиц, выплачивающих алименты, сообщает 25 февраля агентство Kun.uz.

Новый порядок взыскания алиментов утвержден указом президента республики «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы исполнения судебных актов и актов иных органов».

С 1 марта 2021 года информационная система исполнения и контроля за алиментами будет интегрирована с отдельными банковскими счетами по алиментам.

Отмечается, что алименты, в том числе удержанные с заработной платы, будут перечисляться посредствам отдельного банковского счета на специальную пластиковую карту.

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