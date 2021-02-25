Луганск, , 14:32 — REGNUM Неизвестные взломали страничку министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила 25 февраля пресс-служба МВД ЛНР.

«С целью дискредитации министра внутренних дел Луганской Народной Республики Корнет Игоря Александровича, неизвестные лица перехватили контроль над личным аккаунтом в социальной сети «Одноклассники», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация на взломанной странице чиновника публикуется злоумышленниками.

В МВД ЛНР подозревают, что за взломом стоят представители спецслужб Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР был осуждён житель Лисичанска, который шпионил за подразделениями народной милиции ЛНР по заданию украинских спецслужб. Он проведёт в тюрьме 12,5 лет.

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