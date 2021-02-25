Шахты, Ростовская область, 25 февраля 2021, 14:28 — REGNUM Площадь пожара на заводе по производству полимерной упаковки в Ростовской области увеличилась почти вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 февраля.
К 13:30 мск огонь прошёлся по площади 900 кв. метров. На месте происшествия работают 65 человек и 22 единицы техники.
ИА REGNUM сообщало, что пожар в Шахтах вспыхнул на территории строящегося здания. Эвакуация персонала не проводилась.
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