Шахты, Ростовская область, , 14:28 — REGNUM Площадь пожара на заводе по производству полимерной упаковки в Ростовской области увеличилась почти вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 февраля.

К 13:30 мск огонь прошёлся по площади 900 кв. метров. На месте происшествия работают 65 человек и 22 единицы техники.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в Шахтах вспыхнул на территории строящегося здания. Эвакуация персонала не проводилась.

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