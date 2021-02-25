Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии будут проводить акции протеста, пока правящая партия «Грузинская мечта» не пойдет на уступки. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 25 февраля заявил журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Он сообщил, что оппозиция будет добиваться от руководства страны освобождения арестованного лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию и проведения досрочных парламентских выборов.

«Больше ничего не может облегчить ситуацию в стране. Что касается того, верю ли я, что «Мечта» пойдет на уступки, то я отвечу, что ей придется пойти на этот шаг. Если она продолжит идти по своему пути до конца, то он закончится катастрофой», — заявил Бокерия.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. После того, как 23 февраля был арестован Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий договорились с 26 февраля начать бессрочную акцию протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузинский депутат о возможных санкциях: «Нет никаких предпосылок»