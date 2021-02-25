Уфа, , 14:29 — REGNUM В Башкирии задержан министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев. Об этом 25 февраля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, оперативно-следственные мероприятия в отношении чиновника проходят в рамках расследования уголовного дела о возведении в 2017 году очистных сооружений в Кумертау.

Сообщается, что в то время он занимал пост главы городской администрации.

Ранее сообщалось о том, что в рамках расследования этого дела под домашним арестом находится министр строительства и архитектуры Башкирии.

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