Рязань, , 14:29 — REGNUM Режим самоизоляции для пожилых граждан снова продлён в Рязанской области. А предприятиям общепита немного смягчили ограничения, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в региональной оперативной рабочей группе.

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Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и рекомендация его соблюдения для граждан с хроническими заболеваниями продлён по 14 марта. На этот же срок запрет на работу предприятий общественного питания ночью. Однако теперь они могут принимать посетителей до 01:00, а не до 23:00, как было ранее. Допустимая заполняемость залов в кинотеатрах, театра и цирке увеличена с 30 до 50%, в физкультурно-спортивных организациях — с 10 до 30%.

Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями областного Роспотребнадзора. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.