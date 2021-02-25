Тель-Гам, , 14:31 — REGNUM Сотни людей приняли участие в вечеринке на рынке Кармель в Тель-Авиве вечером 24 февраля в преддверии комендантского часа, сообщает Kann 25 февраля.

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Комендантский час запланирован на выходные на время праздника Пурим, чтобы предотвратить массовые собрания. На фотографиях и видео с места событий видны отмечающие праздник в тесноте на рынке, многие без масок. Полиция прибыла на место происшествия и разогнала толпу, но десятки людей вернулись в этот район и продолжили праздновать вскоре после того, как полиция уехала.

В своем Twitter 25 февраля утром мэр Тель-Авива Рон Хулдай осудил «всех, кто вчера вечером веселился на улицах», заявив, что, делая это, они «неуважительно относятся как к здоровью населения, так и к нашим невероятным усилиям по прекращению пандемии». Он добавил, что поручил местным властям на грядущих праздничных выходных действовать быстро, чтобы избежать образования больших толп и обеспечить соблюдение правил борьбы с коронавирусом.