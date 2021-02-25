Москва, , 14:24 — REGNUM Жителям мегаполиса стоит поднять вопрос о законодательном ограничении применения камер в транспорте и на улицах. Сейчас каждый постоянно находится под полицейским наблюдением через умные камеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор книги «Темная сторона искусственного интеллекта», к. ю. н Станислав Петровский.

«Это нарушает право на мирный протест и на неприкосновенность личной жизни.

Не случайно организация Amnesty International объявила кампанию Ban The Scan с призывом выступать за запрет массового распознавания лиц.

Полный запрет — наверно слишком радикальная мера. Вполне достаточно запретить законом отслеживание человека, который не находится в официальном розыске.

К сожалению, пока таких ограничений нет и в телеграмм-каналах продаются данные о передвижении жителей крупных городов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы планирует установить в метрополитене мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения.

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