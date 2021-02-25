Москва, 25 февраля 2021, 14:24 — REGNUM Жителям мегаполиса стоит поднять вопрос о законодательном ограничении применения камер в транспорте и на улицах. Сейчас каждый постоянно находится под полицейским наблюдением через умные камеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор книги «Темная сторона искусственного интеллекта», к. ю. н Станислав Петровский.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы планирует установить в метрополитене мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения.
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