Система слежки в метро Москвы: законно ли это?
Москва, 25 февраля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Жителям мегаполиса стоит поднять вопрос о законодательном ограничении применения камер в транспорте и на улицах. Сейчас каждый постоянно находится под полицейским наблюдением через умные камеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор книги «Темная сторона искусственного интеллекта», к. ю. н Станислав Петровский.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Слежка
«Это нарушает право на мирный протест и на неприкосновенность личной жизни.
Не случайно организация Amnesty International объявила кампанию Ban The Scan с призывом выступать за запрет массового распознавания лиц.
Полный запрет — наверно слишком радикальная мера. Вполне достаточно запретить законом отслеживание человека, который не находится в официальном розыске.
К сожалению, пока таких ограничений нет и в телеграмм-каналах продаются данные о передвижении жителей крупных городов», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы планирует установить в метрополитене мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения.
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