25 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Во всех этих страшных историях про десятки погибших из-за арктического мороза в Техасе, о несчастных европейских семьях, «попавших» на счета за электричество с лишним нулем в конце за январь-февраль, больше всего ужасает бессовестная изворотливость климатической пропаганды. Хотя чего желать от пропаганды…

Иннокентий Зуев, , 15:09 — REGNUM Вы заметили, как потихонечку в клане климатических гуру, собранном из политиков, экономистов и журналистов, но никак не серьезных ученых, перестали употреблять термин «глобальное потепление»? Уж очень он нелепо выглядел на фоне неоднократно заносимых снежными бурями европейских столиц. Стали аккуратненько так называть — «изменения климата». Почти масло масляное. Но все равно вывод остался прежним: давайте сокращать СО2 и накачивать деньгами «зеленую энергетику». Уж лучше бы сразу «зелеными» печку топили.

Ветряная турбина во льду Windpowerengineering.com

Так и сейчас на голубом глазу на ходу лепят истории, сродни «натолкнулась на земную ось». Мол, из-за СО2 климат не поддается осмыслению, и вот именно поэтому открывается арктическое окно, которое несет снег и мороз на страдающую Европу или парализованный холодом Техас. И какой же вывод предлагается сделать? Думаете — «а давайте будем заботиться о сохранении жизней и здоровья сограждан и разумно подходить к энергетическому планированию, рационально распределять баланс между разными энергоресурсами»? Какое там! Вывод предлагается примерно такой: «А давайте еще больше денег в зеленую энергетику вбухаем!».

Или еще хорошую отмазку придумали светлые американские головы: «Это Россия климатическое оружие применяет! Наслали стужу и мороз!». Видимо, плантации марихуаны еще не все померзли в Штатах. Странно, что зеленых человечков для субсидиарной ответственности не притянули.

Анатолий Чубайс тоже не преминул отметиться, написав, что в Штатах просто неправильная зеленая энергетика, а правильная, хоть и маленькая, — в России, где страна уверенно прошла все трескучие морозы со светом и теплом, а лопасти ветряков с подогревом исправно работали. Наверное, на российских ветряках есть еще подушки безопасности и hi-end акустика? Он, правда, забывает прибавить, что в России никто не мерзнет, потому что здесь работают газовые, угольные и атомные станции. Возобновляемая энергетика (без учета гидроэнергетики) — это 0,2% от всех энергомощностей России. Анатолий Борисович, видимо, уверен, что именно они спасли нас всех от затяжных 40-градусных сибирских морозов.

Холода, по-видимому, понемногу отступают, весна берет свое. Пора готовиться уже к следующему отопительному сезону. Нет сомнений, что климатическая пропаганда тоже подготовит новые сказочные истории и свежую лапшу для обывателей США и Европы.