Ульяновск, , 06:13 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий руководством одного из лесничеств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что проверка проводилась надзорным ведомством после публикации в соцсети «видеозаписи коррупционного характера». По данным прокуратуры, в 2019—2020 годах руководство казенного учреждения «Инзенское лесничество» «неоднократно принуждало генерального директора субъекта предпринимательства оплачивать банкеты».

Правоохранители также полагают, что на подаваемые коммерческой организацией лесные декларации составлялись положительные заключения при условии предоставления автомобиля с водителем.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2 86 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Ульяновской области вынесен приговор бывшему полицейскому Димитровграда. Дело было возбуждено после того, как в больнице скончался один из задержанных. Фигурант уголовного дела признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, получив 9,5 лет лишения свободы.

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