Киев, , 14:24 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск популярного видеоблогера и политика Анатолия Шария. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что Шарий второй раз не явился на допрос в качестве подозреваемого.

«Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами дела, которые послужили основанием для объявления о подозрении его подзащитному», — сказано в сообщении.

Отметим, что с 2012 года Шарий живёт за пределами Украины, о чём сообщала сама СБУ накануне местных выборов 2020 года.

Блогер отреагировал на объявление в розыск в своём Telegram-канале. Он напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко десятки раз игнорировал вызовы на допрос, и никто не объявлял его в розыск. Шарий также пришёл к выводу, что в глазах президента Украины Владимира Зеленского он является большей угрозой, чем Порошенко.

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Напомним, ранее адвокат блогера, ознакомившись с материалами уголовного дела, заявил, что ничего существенного у СБУ на Шария нет, а обвинения не выдерживают никакой критики.

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