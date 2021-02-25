Брюссель, , 14:23 — REGNUM По итогам января 2021 года продажи новых коммерческих автомобилей на рынке ЕС снизились на 7,2% по сравнению с январём 2020 года. Об этом говорится в отчёте ACEA (Ассоциация европейских автопроизводителей).

Согласно данным ACEA, в прошлом месяце в странах Евросоюза было реализовано до 141 462 экземпляров новых машин.

Продажи легких коммерческих автомобилей в январе составили более 80% (116 177 единиц) от всех продаж коммерческих авто в ЕС. Это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реализация грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн упала на 5,8%, до 22 795 единиц. Что же касается автобусов, то их продажи сократились на 24,1%, до 2 490 единиц.

Напомним, по данным Французской торговой палаты, в январе 2021 года автолюбители во Франции купили 126 381 автомобиль, что на 6% меньше по сравнению с результатом продаж за аналогичный месяц 2019 года.

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