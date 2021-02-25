Курган, , 14:21 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 74 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрировано в Кургане, сообщает 25 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 75 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 25 февраля выявлено 17 497 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 466 человека, скончались 297 пациентов с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).