Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Золото в 2021 году подорожает до $1600 за тройскую унцию, таков прогноз международного рейтингового агентства Fitch.

Цена на золото, полагают аналитики, подрастёт из-за повышения спроса на фоне потока инвестиций и закупок центробанков. В 2022 году золото будет стоить $1400, а потом подешевеет.

«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цены снизятся до уровня $1200 за тройскую унцию», — говорится в сообщении Fitch.

Тройская унция составляет примерно 31,1 грамма.

Напомним, что в августе 2020 года Fitch предположила, что Россия к 2029 году обойдёт Китай по добыче золота. Ожидалось, что в 2020 году Россия добудет 11,3 млн унций золота, а в 2029-м — уже 15,5 млн унций. В среднем показатель будет расти на 3,7% в 2020—2029 годах, тогда как у Китая рост добычи составит только 0,2% в год.