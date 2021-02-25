Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Дело уроженца Узбекистана, который в декабре 2020 года сломал руку чужому ребенку на детской площадке на проспекте Просвещения, передано в суд, сообщает 25 февраля пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, 5 декабря около 15 часов на детской площадке у дома 70/2 по проспекту Просвещения в Калининском районе Петербурга между 10-летним сыном Жаффара Ирназарова и 11-летним местным мальчишкой произошел конфликт.

В результате мужчина решил вмешаться, схватил чужого ребенка одной рукой за капюшон кофты, а второй рукой за брюки, приподнял мальчика до уровня своей груди. После чего кинул ребенка на покрытие детской площадки. В результате чего подросток получил закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

В отношении 36-летнего уроженца Узбекистана возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Дело расследует Следственный комитет РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге заключили в СИЗО иностранца, сломавшего руку ребенку