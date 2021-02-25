Белгород, , 14:20 — REGNUM Заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Белгородской областной Думы VII созыва подал предприниматель Фёдор Жерновой. Ещё одним изменением в региональном парламенте стал перевод на профессиональную постоянную основу второго вице-спикера, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе облдумы.

Директор «Фабрики информационных технологий» Фёдор Жерновой избрался в сентябре 2020 года по единому избирательному округу от «Единой России». Бизнесмен решил сложить с себя полномочия депутата в связи с высокой занятостью. Свободный мандат передадут следующему по списку кандидату.

Переходит на работу в облдуму с 22 марта на профессиональной постоянной основе вице-спикер Елена Бондаренко, которая ранее работала на этой должности без отрыва от основной деятельности — она возглавляет областную телерадиокомпанию «Мир Белогорья».

«На сегодняшний день из четырёх заместителей председателя областной думы только первый заместитель Наталия Полуянова осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной основе. В связи с тем, что направления депутатской деятельности постоянно расширяются, в настоящее время реализуется несколько проектов, участниками которых являются депутаты, есть необходимость в работе на постоянной основе ещё одного заместителя», — уточнила спикер облдумы Ольга Павлова.

Всего в законодательном органе 50 депутатов, из них шестеро, теперь включая Елену Бондаренко, работают на постоянной основе.