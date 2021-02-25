Москва, , 14:18 — REGNUM Российский фигурист Михаил Коляда не смог вылететь из Москвы на турнир в нидерландской Гааге из-за теста на коронавирус. Об этом 25 февраля сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

«Полёт Михаил Коляды с хореографом Татьяной Прокофьевой в Гаагу встретил серьезные сложности», — цитирует Мишина ТАСС.

По его словам, у Коляды, который живет и тренируется в Санкт-Петербурге, на пересадке в Москве не хватило времени, чтобы сдать тест на коронавирус для вылета в Нидерланды.

Результат теста приходит через четыре часа. Из-за этого они не смогли вылететь запланированным рейсом.

Турнир в Гааге начнётся 25 февраля. Соревнования у мужчин начнутся 26 февраля.