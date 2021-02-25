Пенза, , 14:24 — REGNUM В Пензе по прогнозам в зону подтопления при максимальном уровне половодья войдут 26 участков. Об этом 25 февраля зашла речь на совещании в городском администрации.

На основе опыта прошлых лет известны все локальные места подтоплений. Необходимо провести превентивные мероприятия по очистке от снега и мусора ливнеприемники, прилотковые и водосбросные каналы, нацелил собравшихся глава Пензы Андрей Лузгин. Населению, проживающему на подтопляемых территориях следует уделить особое внимание. Владельцев личных подсобных хозяйств заблаговременно предупредят о необходимости перевоза домашнего скота на время паводка, так как эвакуировать будут лишь людей.

В Пензе подготовили 108 пунктов временного размещения горожан (гостиницы, санатории, учреждения образования). Сюда при необходимости смогут эвакуировать до 75 тыс. пензенцев, уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, при наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления в период весеннего паводка могут попасть 24 населенных пункта, расположенных в 21 муниципальном образовании Удмуртии. Паводок в регионе может начаться в третьей декаде марта.

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