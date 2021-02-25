Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал продолжить оказывать помощь населению республики в период пандемии коронавируса, сообщили 25 февраля в пресс-службе экс-президента.

25 февраля Назарбаев встретился с первым заместителем председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Бауыржаном Байбеком. Бывший глава государства отметил, что пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на благосостояние людей.

На встрече Байбек представил председателю правящей партии план по реализации предвыборных обещаний. По его словам, все обещания будут выполнены в ближайшие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Казахстане прошли парламентские выборы. Семипроцентный барьер преодолели партия «Нур Отан», набравшая 71,1% голосов, а также демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») и народная партия Казахстана.