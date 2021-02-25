Краснодар, , 14:16 — REGNUM Троицкий групповой водопровод в Краснодарском крае к концу 2021 года намерены построить на 60% — до конца текущего года планируется ввести в строй около 10 км новых сетей, сообщили 25 февраля в пресс-службе администрации региона.

«В этом году построим еще 10 км Троицкого группового водопровода. Его общая готовность по итогам 2021 года составит более 60%. В 2023 году получим уже не реконструированный, а фактически новый объект», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев на сессии Заксобрания региона 25 февраля.

Реконструкция Троицкого группового водопровода, который питает Новороссийск, Геленджик, Крымский район, началась в 2020 году. На данный момент в строй введено две ветки водопровода протяженностью более 33 километров. Полностью реконструировать водопровод планируется в 2023 году.

Также в 2021 году в Краснодарском крае планируется преступить к реконструкции Таманского водопровода. Здесь построят 20-километровую ветку, что позволит решить вопрос с водоснабжением 20 тыс. жителей в Темрюкском районе. Работы также намерены завершить в 2023 году.

Водоснабжение является одной из основных болевых точек Краснодарского края. В последние годы в связи с износом Троицкого группового водопровода ситуация обострилась — участились аварии, Новороссийск и Геленджик испытывают проблемы с водоснабжением.