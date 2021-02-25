Джуно , США, , 14:16 — REGNUM Губернатор американского штата Аляска заявил об обнаруженном у него заражении коронавирусной инфекции Майкл Данливи, соответствующее заявление было опубликовано 24 февраля его официальном сайте.

Данливи находился на самоизоляции с 21 февраля, после того как он имел контакт с заболевшим. В настоящее время он находится дома, за его состоянием наблюдают врачи.

Отметим, глава штата стал не первым губернатором, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. До него та же участь постигла глав штатов Вайоминг, Вирджиния, Колорадо, Миссури, Невада, Оклахома, Южная Каролина.