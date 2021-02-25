Хельсинки, , 14:23 — REGNUM Финляндия в марте 2021 года введёт трёхнедельный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции в нескольких регионах страны, сообщает 25 февраля издание Yle со ссылкой на правительство страны.

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С 8 по 28 марта рестораны и бары будут закрыты, старшие классы средней школы, а также гимназии и профессиональные училища переводятся на дистанционное обучение. Помимо этого правительство планирует ввести ограничения на собрания, запретив любые мероприятия с числом участников более шести человек в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Также граждан просят не устраивать частные мероприятия с участием более шести человек. При этом комендантского часа не будет.

Локдаун будет касаться следующих регионов: Хельсинки и Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Канта-Хяме, Вааса, Аландские острова и Лапландия. Также правительство рекомендует, чтобы всем новым правилам следовали в следующих регионах: Восточное Саво, Южная Карелия, Пирканмаа, Центральная Финляндия, Пяйят-Хяме, Лянси-Похья, Северная Похьянмаа, Южная Похьянмаа и Кюменлааксо.

Напомним, 25 февраля в Финляндии вновь может быть объявлено чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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