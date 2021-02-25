Липецк, , 14:15 — REGNUM В Липецкой области 25 февраля подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 24 тыс. 329 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 20 тыс. 784 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 343 — за последние сутки. 428 человек скончались.