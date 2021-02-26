Оренбург, , 00:00 — REGNUM В Оренбургской области в центре внимания соцсетей оказались прорыв газопровода и последствия сильной метели. Телергамеры подвергли критике поведение губернатора Дениса Паслера за то, что тот в момент ЧС координировал действия подчиненных дистанционно.

Российский политолог Дмитрий Фетисов отметил, что многие оренбургские медиа-ресурсы критиковали губернатора за слишком ранее участие в праздничных мероприятиях ко Дню защитника Отечества — 19 февраля. Это связывали с тем, что губернатор-варяг стремится уехать на праздники.

«Теперь в Оренбуржье ЧП федерального масштаба. Из-за взрыва на магистральном газопроводе России пришлось приостановить транзит газа в Казахстан. Где Паслер никто не знает. Его пресс-служба распространяет его голосовые комментарии и уверяет СМИ, что он координирует деятельность аварийных служб. Самого же губернатора никто не видел, и на публике он не появлялся», — обратил внимание Фетисов в своем ТГ.

Кроме этого, резонанс вызвали отчёты чиновников о поступлении газа в дома пяти населенных пунктов Новосергиевского района. В частности, жительница села Измайловка заявила, что у людей началась паника, когда замерзающие сельчане услышали по телевидению информацию о том, что перебоя с газом нет, и он поставляется в дома. Жительница села Мустаево заявила, что допроситься помощи не получилось, пришлось покупать за свой счет обогреватели и возвращаться из Оренбурга к родителям в село в условиях сильной метели и мороза. Об этом информирует ТГ «Эхо Москвы в Оренбурге».

«На бирже губернаторов Денис Паслер попал в число тех, кто падает в рейтинге. Причина — авария на газопроводе в Илекском районе. Были прекращены поставки газа в Казахстан, часть сёл осталось без газа и электричества. А Дениса Паслера никто не может найти. Работал удалённо. Вместо него пришлось разбираться вице-губернатору Сергею Балыкину. Кроме ЧП в Оренбуржье мороз и снежные метели. Все новости состояли из репортажей с дорог между городами Оренбург и Орск. Граждане сидят дома, морозная самоизоляция. В таких условиях ЧП в сёлах, оставшихся без отопления — это катастрофа. На падение рейтинга Дениса Пастера также повлиял ещё и политолог Фетисов, который активно комментировал ситуацию. Из таких мнений и складывается негатив на бирже губернаторов», — оставил комментарий ТГ «Сердце Евразии».

Напомним, утром 23 февраля из-за взрыва на магистральном газопроводе с последующим возгоранием газа в четырех муниципальных образованиях региона вводили режим ЧС. Обошлось без жертв. В Новосергиевском районе пять сел остались без газа. Информация о ЧП поступила в 10:40 по местному времени (08:40 мск) 23 февраля. Власти отчиталась, что 24 февраля в 04:45 газоснабжение восстановлено.

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Активное обсуждение в соцсетях вызвала тема погоды — аномальные морозы и бушующая метель. Задержка авиарейсов, закрытие трасс, отмена занятий в школах, расчистка дорог и вызволение автомобилей из снежных заторов — все это вошло в информационный ТОП.

Соцсети облетело видео, где полицейский бежит перед автомобилем и указывает в условиях бурана, куда следует ехать. «Это видео, как символ сегодняшнего дня — здесь и заснеженная трасса, и настоящий мужчина», — оставлен пост на странице «Новости Оренурга» в соцсети Вконтакте.

«Человечище!», «Герой дня!» — такие характеристики давали оренбуржцы полицейскому и оставляли в комментариях слова благодарности за такой самоотверженный поступок. Впоследствии УМВД сообщило, что в Новоорском районе двое сотрудников ведомства получили обморожения, помогая автовладельцам вырваться из снежного затора.

Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий при нулевой видимости, сильном ветре и морозе вывели более 30 автомобилей в Новоорском районе, сопровождая их бегом и указывая путь через снежную бурю.

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На неделе критике телеграмеры подвергли «барство» депутат Госдумы Сергея Катасонова. Политик опубликовал в своем аккаунте Instagram ряд фотографий с комментарием «День рождения дочери. Это праздник». Возможно этот день прошел бы под знаком позитива, поскольку пост и фото получили более сотни отметок «нравится», но ложку дегтя добавил телеграм-канал Грубнеро||| Оренбург.

«Раз в год Оренбург вздрагивает от тяжелого люкса и передозировки безыскусного провинциального барства: когда депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, чьи политические амбиции дважды стали подставкой для загрузки Елены Афанасьевой в Совет Федерации, отмечает день рождения дочери. Мир, в котором только два цвета: черный и золото», — оставил комментарий ТГ.

Станица «Доска позора Оренбургской области» в Одноклассниках подняла злободневную тему про то, что Оренбург заполонили собаки: «Когда же наконец начнут строить приюты для бездомных собак?». Оренбуржцы в комментариях жалуются на бездействие властей и разгуливающих злобных животных.

«Какой приют при таком количестве бродяг? Никакого бюджета не хватит. Сейчас опять гулять начнут и у каждой штук по шесть щенят. Город скоро будет принадлежать собакам», — сделала вывод одна из пользователей.

В очередной раз всколыхнула соцсети новость оновых дефектах, выявленных на отреставрированном объекте культурной наследия — спуске к Уралу. Гранитные балясины на лестничном марше к Уралу покрылись трещинами. «Оренбурге глобальный ремонт спуска к Уралу видимо не закончится никогда! Новые балясины опять все потрескались. Отмыв денег продолжается… » , — пишет ТГ «Типичный Оренбург».