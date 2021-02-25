Оренбург, 26 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области в центре внимания соцсетей в последнюю неделю февраля оказались прорыв газопровода и последствия сильной метели. Телеграмеры подвергли критике поведение губернатора Дениса Паслера за то, что тот в момент ЧС координировал действия подчиненных дистанционно.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал старт мероприятиям, посвященным Дню защитника Отечества. 19 февраля 2021 года

Российский политолог Дмитрий Фетисов отметил, что многие оренбургские медиаресурсы критиковали губернатора за слишком раннее участие в праздничных мероприятиях ко Дню защитника Отечества — 19 февраля. Это связывали с тем, что губернатор-варяг стремится уехать на праздники.

«Теперь в Оренбуржье ЧП федерального масштаба. Из-за взрыва на магистральном газопроводе России пришлось приостановить транзит газа в Казахстан. Где Паслер, никто не знает. Его пресс-служба распространяет его голосовые комментарии и уверяет СМИ, что он координирует деятельность аварийных служб. Самого же губернатора никто не видел, и на публике он не появлялся», — обратил внимание Фетисов в своем ТГ.

Кроме этого, резонанс вызвали отчёты чиновников о поступлении газа в дома пяти населенных пунктов Новосергиевского района. В частности, жительница села Измайловка заявила, что у людей началась паника, когда замерзающие сельчане услышали по телевидению информацию о том, что перебоя с газом нет, и он поставляется в дома. Жительница села Мустаево заявила, что допроситься помощи не получилось, пришлось покупать за свой счет обогреватели и возвращаться из Оренбурга к родителям в село в условиях сильной метели и мороза. Об этом информирует ТГ «Эхо Москвы в Оренбурге».

«На бирже губернаторов Денис Паслер попал в число тех, кто падает в рейтинге. Причина — авария на газопроводе в Илекском районе. Были прекращены поставки газа в Казахстан, часть сёл осталось без газа и электричества. А Дениса Паслера никто не может найти. Работал удалённо. Вместо него пришлось разбираться вице-губернатору Сергею Балыкину. Кроме ЧП в Оренбуржье мороз и снежные метели. Все новости состояли из репортажей с дорог между городами Оренбург и Орск. Граждане сидят дома, морозная самоизоляция. В таких условиях ЧП в сёлах, оставшихся без отопления, — это катастрофа. На падение рейтинга Дениса Пастера также повлиял ещё и политолог Фетисов, который активно комментировал ситуацию. Из таких мнений и складывается негатив на бирже губернаторов», — оставил комментарий ТГ «Сердце Евразии».

Напомним, утром 23 февраля из-за взрыва на магистральном газопроводе с последующим возгоранием газа в четырех муниципальных образованиях региона вводили режим ЧС. Обошлось без жертв. В Новосергиевском районе пять сел остались без газа. Информация о ЧП поступила в 10:40 по местному времени (08:40 мск) 23 февраля. Власти отчиталась, что 24 февраля в 04:45 газоснабжение восстановлено.

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Активное обсуждение в соцсетях вызвала тема погоды — аномальные морозы и бушующая метель. Задержка авиарейсов, закрытие трасс, отмена занятий в школах, расчистка дорог и вызволение автомобилей из снежных заторов — все это вошло в информационный ТОП.

Соцсети облетело видео, где полицейский бежит перед автомобилем и указывает в условиях бурана, куда следует ехать. «Это видео, как символ сегодняшнего дня — здесь и заснеженная трасса, и настоящий мужчина», — оставлен пост на странице «Новости Оренбурга» в соцсети «ВКонтакте».

»Человечище!», «Герой дня!» — такие характеристики давали оренбуржцы полицейскому и оставляли в комментариях слова благодарности за такой самоотверженный поступок. Впоследствии УМВД сообщило, что в Новоорском районе двое сотрудников ведомства получили обморожения, помогая автовладельцам вырваться из снежного затора.

Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий при нулевой видимости, сильном ветре и морозе вывели более 30 автомобилей в Новоорском районе, сопровождая их бегом и указывая путь через снежную бурю.

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На неделе критике телеграмеры подвергли «барство» депутата Госдумы Сергея Катасонова. Политик опубликовал в своем аккаунте Instagram ряд фотографий с комментарием «День рождения дочери. Это праздник». Возможно, этот день прошел бы под знаком позитива, поскольку пост и фото получили более сотни отметок «нравится», но ложку дегтя добавил телеграм-канал Грубнеро||| Оренбург.

«Раз в год Оренбург вздрагивает от тяжелого люкса и передозировки безыскусного провинциального барства: когда депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, чьи политические амбиции дважды стали подставкой для загрузки Елены Афанасьевой в Совет Федерации, отмечает день рождения дочери. Мир, в котором только два цвета: черный и золото», — оставил комментарий ТГ.

Страница «Доска позора Оренбургской области» в «Одноклассниках» подняла злободневную тему про то, что Оренбург заполонили собаки: «Когда же наконец начнут строить приюты для бездомных собак?». Оренбуржцы в комментариях жалуются на бездействие властей и разгуливающих злобных животных.

«Какой приют при таком количестве бродяг? Никакого бюджета не хватит. Сейчас опять гулять начнут, и у каждой штук по шесть щенят. Город скоро будет принадлежать собакам», — сделала вывод одна из пользователей.

В очередной раз всколыхнула соцсети новость о новых дефектах, выявленных на отреставрированном объекте культурного наследия — спуске к Уралу. Гранитные балясины на лестничном марше к Уралу покрылись трещинами. «В Оренбурге глобальный ремонт спуска к Уралу, видимо, не закончится никогда! Новые балясины опять все потрескались. Отмыв денег продолжается…»— пишет ТГ «Типичный Оренбург».