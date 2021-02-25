Москва, , 14:21 — REGNUM Внесенный в комитет Госдумы по госстроительству поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 февраля в социальной сети Facebook.

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«Они кровью свои привилегии заслужили. Что мы за общество, если не можем обеспечить таким людям хотя бы уважение и должный почет?» — задаётся вопросом Katia G.

Многие пользователи однозначно выступили за поправки. Люди считают, что это было необходимо сделать давно, как это сделали другие страны.

«Отлично! В западных странах давно такие законы приняты», — пишет Алан К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что в России подавляющее большинство граждан с уважением относятся к ветеранам и никогда не станут их оскорблять.

«По этой статье некого будет наказывать. У нас в России чтут ветеранов Великой Отечественной войны. Есть один на сто миллионов, который может сказать обратное», — поделился своим мнением Юрий К.

Депутаты Госдумы от всех фракций направили в комитет Госдумы по госстроительству поправки об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.