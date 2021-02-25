Ярославль, 25 февраля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославской области завершается зимний маршрутный учет диких животных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент природопользования Ярославской области.

Yarregion.ru Дикий кабан и олени

300 государственных охотинспекторов, охотоведов и егерей проходят 7725 километров по территории охотничьих угодий для учета следов животных и птиц. Проверяется 718 маршрутов, учитываются следы охотничьих зверей, указанных в карточке учета, и охотничьи птицы — глухарь, рябчик, тетерев.

«Работа по учету следов проводится в два дня. В первый день производится затирка следов, то есть мы, проходя по маршруту, засыпаем или затираем снегом все пересекаемые следы охотничьих зверей, чтобы на следующий день отмечать только «свежие», вновь появившиеся следы. Во второй день уже непосредственно идет учет следов. Проходя по маршруту, учетчик отмечает в записях суточные следы, пересекающие маршрут, их направление и виды зверей, оставивших данные следы», — рассказал государственный охотничий инспектор из Ярославского муниципального района Михаил Пискунов.

Yarregion.ru Ярославский лес

Итоги переписи станут известны в апреле. По данным предыдущего зимнего учета популяция лосей в Ярославской области составляет порядка 22 тысяч особей, благородных оленей — около 600, пятнистых оленей — более 650, кабанов — 781 особь. Самыми многочисленными среди учтенных пушных зверей оказались белки — их почти 27 тысяч. Также на территории региона обитает порядка 20 тысяч зайцев, 3500 куниц, полутора тысяч хорей, 167 волков и 155 рысей.