Курск, , 14:12 — REGNUM В Курской области по состоянию на 25 февраля зарегистрировано 447 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 7 пациентов, в том числе 144 — за последние сутки.

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