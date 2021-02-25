Стокгольм, , 14:18 — REGNUM Некоторых жителей Швеции устраивают более строгие карантинные ограничения во время пандемии коронавируса, однако далеко не всех устраивает политика правительства. Об этом со ссылкой на заявления лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Напомним, что 24 февраля правительство Швеции представило более жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса в стране. Власти сократят максимальное количество посетителей магазинов, а у Агентства общественного здравоохранения появятся новые возможности закрывать рестораны и кафе. Однако Окессон требует большей ясности от правительства.

«Я хотел бы видеть доказательства, научные знания, стоящие за теми ограничениями, которые они вводят, чтобы это не оказалось просто символической политикой», — заявил политик.

Лидер «Шведских демократов» также отметил, что правительству Швеции стоит задуматься о введении рекомендации носить маски в случае невозможности соблюдения социальной дистанции.

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