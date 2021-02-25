Красноярск, , 14:12 — REGNUM В 2020 году в Красноярский край прибыло населения больше, чем выбыло. Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в Красноярскстате, миграционный прирост составил 1842 человека.

В Красноярский край из других российских регионов прибыли 34 159 человек (на 1,8% меньше прошлогоднего значения), выбыли — 35 604 человека (на 10,8%).

Чаще всего для переезда Красноярский край выбирали жители соседних сибирских регионов. Из зарубежных стран в регион прибыли 16 055 мигрантов (на 2% меньше, чем годом ранее).

Внутри Красноярского края место жительства сменили 65 219 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Приволжского федерального округа по итогам января-декабря 2020 года естественным путём сократилась на 189 909 человек.

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