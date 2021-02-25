Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Запрет на въезд в Швецию привел к негодованию тысяч жителей Дании, владеющих коттеджами в Швеции. Их беспокоят обветшание домовладений и возможные кражи со взломом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Граница Швеции с Данией закрылась 22 декабря из-за опасений по поводу распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.

«Боюсь, что сейчас, когда стало так холодно, с нашими водопроводными трубами что-то случилось. Я еще нервничаю от мысли, что мой дом обворовали», — рассказала журналистам Карин Свенссон, которая владеет недвижимостью в Сконе.

По данным журналистов, доступа к своей собственности на территории Швеции сейчас лишены порядка 10 000 граждан Дании.

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