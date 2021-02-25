Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM Свердловский областной суд отправил женщину, избившую до смерти свою трёхлетнюю дочь, на принудительное лечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы у жительницы Кировграда выявили заболевание, из-за которого она могла не осознавать характер своих действий.

Было заведено уголовное дело по п. в ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). В итоге суд принудительно отправил гражданку в психиатрическое медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отправил на принудительное лечение членов секты «Ученики Иисуса Христа», из-за действий которых умер мальчик.

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