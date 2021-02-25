Курск, , 14:10 — REGNUM В Курской области 25 февраля зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 30 тыс. 316 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 7 пациентов, в том числе 144 — за последние сутки. Скончались 447 человек.