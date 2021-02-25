Белград, , 14:13 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 3460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключено 152 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 25 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 446 313, а количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 4383.

Ранее в Сербии прошло заседание кризисного штаба, но новые эпидемиологические меры не были приняты. Эксперты сошлись во мнении, что нужно что-то предпринять в ближайшие выходные дни.