Москва, , 14:09 — REGNUM Сегодня в России по-прежнему любят и инвестируют в доллар, несмотря на крутые повороты мировой политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Растет на глазах ненефтегазовый сектор российской экономики, большие перспективы в стране имеют финтех и фармацевтика, но все-таки самую существенную валютную выручку приносят энергоресурсы.

Вес России в глобальной экономике и мировых финансах по-прежнему скромный. Можно, конечно, отказаться от доллара в расчетах с другими странами, но нет никаких предпосылок делать это так резко.

Во-первых, России нужно продуманно выйти из «пищевой» цепочки потребления доллара. Для этого нужно было бы очень давно перейти к политике сильного рубля. Все, что случилось с провальным курсом рубля за последние семь-восемь лет, это токсичность для репутации страны.

Рублевые финансовые инструменты перестали быть приоритетными и интересными как для частных инвесторов, так и для бизнеса. Таким образом, призыва к патриотичности при выборе валютных инструментов сегодня неуместны.

Рубль вообще никто всерьез как резервную валюту не воспринимает даже в России он не является приоритетным инструментом для сбережений. Прежде чем отказываться от доллара нужно вернуть доверие российских граждан к рублю.

CША остаются глобальным лидером, а Россия — это пока лишь пятая экономика мира. Вероятно, что уже в 2021 году начнется существенное ослабление американского доллара против всех основных мировых валют.

Но и здесь рассчитывать на сильный рубль не приходится. Для этого нужно политическое решение, которое, вероятно, смогут озвучить и претворить в жизнь новые лидеры в финансовом блоке профильных органов власти страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара.

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