Старый Оскол, Белгородская область, 20 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Двухмесячный ребёнок скончался в Старом Осколе Белгородской области – мальчика уронил на пол его отец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, 17 апреля 47-летний местный житель держал сына на руках. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент уронил ребёнка. Мальчик ударился головой, он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности