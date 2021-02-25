Стокгольм, , 14:20 — REGNUM Число свадеб в Швеции резко сократилось с тех пор, как в стране разразилась пандемия коронавируса. Однако данные по числу разводов показывают незначительные изменения. Об этом со ссылкой на данные Статистического управления Швеции сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно статистике ведомства, в Швеции за год число бракосочетаний сократилось с 48 481 в 2019 году до 37 591 в 2020 году.

«Этому есть естественное объяснение. В течение года мы знали, что свадьбы отменяются и что люди откладывают их, чтобы иметь возможность провести большие вечеринки потом», — заявил статистик Линус Гарп.

Однако число разводов в Швеции в 2020 году практически не изменилось — 25 619 разводов по сравнению с 25 407 разводом годом ранее.

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