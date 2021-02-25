Москва, 25 февраля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России вдвое снизило предельную отпускную цену на вакцину от COVID-19 «Спутник V», до 866 рублей за два компонента. Об этом сообщается на сайте правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

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"Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента», — говорится в сообщении.

Ранее цена составляла 1942 рубля. Как уточнил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, цену удалось снизить за счет оптимизации производства вакцины и роста его объёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet. Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 36 стран мира.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, контракты на выпуск препарата подписаны с 15 производителями из десяти стран. Ожидается, что они произведут 1,4 млрд доз двухкомпонентной вакцины, которой хватит на 700 млн человек.

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