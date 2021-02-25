Сеул, , 14:09 — REGNUM Согласно прогнозам специалистов Банка Кореи, в 2021 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 3%, что соответствует прогнозам, сделанным в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Напомним, что по итогам 2020 года темпы падения экономики ЮЖной Кореи составили 1%, что является первым отрицательным показателем за последние 22 года.

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Отмечается, что данный прогноз принят в связи с продолжающимся распространением коронавируса по стране, усилением мер социального дистанцирования и вялым потреблением.

По прогнозам, темпы экономического роста страны в 2022 году составят 2,5%, что также соответствует прошлогодним прогнозам.

Ранее ЦБ Южной Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,5%.

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