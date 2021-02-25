Вена, , 14:12 — REGNUM Власти Австрии поместили под арест бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо, чтобы передать его России. Об этом сообщили 25 февраля в Земельном суде Вены по уголовным делам.

Решение об экстрадиции Мазо вступило в силу, это подтвердил Высший земельный суд. Российский гражданин Мазо помещён под стражу перед отправкой на родину, пояснила вице-председатель земельного суда Кристина Зальцборн.

«Он утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать», — сказала Зальцборн ТАСС.

23 февраля адвокаты 62-летнего Мазо попросили суд освободить экс-чиновника из-под стражи и предоставили медицинское заключение о невозможности его транспортировки. Суд уже назначил независимого эксперта по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Мазо фигурировал в так называемом деле реставраторов о хищениях бюджетных средств и отбыл наказание за мошенничество. Однако в 2018 году против Мазо, экс-замминистра культуры Григория Пирумова и гендиректора группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова завели новое дело. Их обвинили в хищении 450 млн рублей, выделенных на новые помещения Государственного Эрмитажа. Мазо скрылся за рубежом, но его задержали в Австрии в ноябре 2019 года.

Читайте также: Австрия разрешила экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию