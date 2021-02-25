Москва, , 14:19 — REGNUM Заявление замглавы российского МИД Сергея Рябкова о том, что необходимо ввести новые меры, направленные на изоляцию России от финансовой системы США, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 25 февраля в социальной сети Facebook.

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«Тяжело этот камень отвязать от шеи! Семьи там, дети там, деньги тоже там… И смех, грех», — пишет Александр Т.

Многие пользователи выразили свою солидарность с мнением российского дипломата. Люди считают, что России необходимо оберегать свою независимость от влияния иностранных государств.

«Россия — это единственное независимое государство в мире. Есть ещё Китай. Это очень правильно решение — ослабить доллар», — считает Ivelin S.

Другие всё-таки оказались не столь категоричными и обозначили важность использования доллара в современном мире. Те мне менее, они оказались уверены, что валютную корзину лучше разбавлять.

«Доллар на сегодняшний день основная мира валюта. То, что часть резервного фонда будут хранить в иенах — тоже неплохо, бивалютную корзину надо разбавлять», — поделился своим мнением Геннадий К.

Нашлись и те, кто указал на искусственную суть такого понятия, как «ядовитый» доллар. Люди считают, что деструктивное влияние на национальные валюты кому-то крайне выгодно.

«Зависимость от ядовитого доллара искусственная. Кому-то выгоден слабый рубль», — написал Alexander S.

Напомним, 24 февраля замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.