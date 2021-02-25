Москва, 25 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной. Об этом сегодня, 25 февраля, в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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Глава российского правительства таким образом объяснил необходимость отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября 2021 года.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей, — подчеркнул Мишустин. — Считаю, мы не должны этого допустить».

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Премьер-министр отметил, что «как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки». Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди, что в условиях нынешней ситуации с пандемией коронавирусной инфекции может грозить определёнными рисками.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила техосмотра автомобилей в России должны были начать действовать с 1 марта 2021 года.