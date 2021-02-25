Уфа, , 14:15 — REGNUM Более 70 тысяч жителей Башкирии вакцинировались от COVID-19. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что первым компонентом этой вакцины в Башкирии были привиты 73 442 человека. Второй компонент получили 16 012 желающих.

Отмечается, что всего в регион было доставлено 113 592 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак». Прививки в Башкирии делают в 97 пунктах вакцинации.

Сотрудники республиканского министерства здравоохранения напоминают, что записаться на вакцинацию можно позвонив в регистратуру поликлиники, по единому телефону колл-центра (122 и 1301). Кроме этого, запись работает на едином медицинском портале республики, на портале Госуслуг и в мобильном приложение «К врачу». Записаться на прививку можно также, позвонив в ситуационный антиковидный центр.

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