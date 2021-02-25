Сеул, , 14:17 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён по-прежнему возглавляет список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведённого с 22 по 24 февраля среди 1007 человек в возрасте старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 28% респондентов, что на 1% больше, чем на прошлой неделе.

Кандидатуру председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна поддерживают 11%, а кандидатуру генерального прокурора Юн Сок Ёля — 7%. Уровень поддержки данных кандидатов за неделю упал на 1%.

Уровень поддержки кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су составил 4%, а премьер-министра Чон Сэ Гюна —2%.

Между тем, 36% респондентов воздержались от ответа, поскольку не знают, кого бы они хотели видеть в кресле президента. По сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе, показатель вырос на два процентных пункта.