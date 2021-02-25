Кострома, , 14:20 — REGNUM Вакцинация студентов Костромского государственного университета от коронавируса в Костроме начнётся на месяц позже ранее объявленных сроков — с 10 марта 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила проректор КГУ по развитию социокультурной среды и воспитанию Ольга Скрябина.

Студенты Костромского госуниверситета © Группа КГУ «ВКонтакте»

Ранее начать прививать студентов обещали сразу после начала второго семестра — с 15 февраля. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы городской больницы Костромы Галина Зотова, бригады вакцинации были вынуждены переключиться на социальные объекты — дома-интернаты для инвалидов и престарелых.

«В прошлом месяце мы выехали на заявку КГУ по вакцинации преподавателей и персонала, но желающих на деле оказалось очень мало — около 15 человек. Ради этого мероприятия мы отказались от вакцинации социальных служб, пришлось переносить планы. А выезд бригады — трудозатратное мероприятие. Потом случились небольшие перебои с поставками вакцины, и мы решили отложить студентов на потом, и заняться интернатами для инвалидов и престарелых, где прививаются почти все люди. Но все договоренности в силе, студентов мы не забудем. К счастью, уровень заболеваемости в КГУ низок, вакцинация начнётся в марте», — сказала врач.

Напомним, в Костромском государственном университете обучается около 8 тысяч человек. В вузе введён смешанный формат обучения — теоретические занятия проходят дистанционно, практические навыки юноши и девушки осваивают небольшими группами в отдельных аудиториях. Предварительно известны три места, где студенты смогут сделать прививку практически без отрыва от учебного процесса — в главном корпусе на улице Дзержинского, в корпусе В1 по улице 1 Мая, и в корпусе Института педагогики и психологии в посёлке Новом. Отметим, что в настоящее время в Костроме заканчивают вакцинировать жителей и работников двух крупных костромских интернатов для пожилых людей и инвалидов — Заволжского и Октябрьского. Эту работу планируется завершить к началу марта.

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