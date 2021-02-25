Обнинск, Калужская область, 25 февраля 2021, 15:44 — REGNUM Житель Обнинска Владислав Байков пришёл на помощь женщине, ставшей жертвой грабителя-рецидивиста, сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову, проявившему активную гражданскую позицию, благодарственное письмо
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову, проявившему активную гражданскую позицию, благодарственное письмо
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Когда жительница Обнинска возвращалась с работы, к ней на улице подбежал незнакомец, сорвал с её плеча сумку и попытался скрыться. Женщина не растерялась и побежала за злоумышленником, привлекая внимание прохожих криками о помощи. Находясь недалеко от места происшествия, крик женщины услышал прохожий Владислав Байков. Молодой человек догнал убегающего мужчину, задержал его и удерживал совместно с другими прохожими до приезда сотрудников полиции. Задержанный оказался ранее судимым местным жителем 1992 года рождения.

Сотрудники полиции, выяснив обстоятельства произошедшего, приняли решение поощрить молодого человека, задержавшего подозреваемого в совершении противоправного деяния. В торжественной обстановке, начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову, проявившему активную гражданскую позицию, благодарственное письмо.

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